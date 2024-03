Muore a 32 anni per una malattia. E’ un città in lutto quella di San Severino, che piange la scomparsa di Fabio Fucili. Il giovane, che da qualche tempo stava combattendo contro una male, è morto stamattina. Molto conosciuto e stimato in tutta la città e non solo, lavorava nell’impresa agricola di famiglia in località Agello. Lascia i genitori Pacifico e Paola, i fratelli Francesco, presidente provinciale di Coldiretti e Federica e la fidanzata Giulia. Il funerale martedì alle 9,30 nella chiesa di San Domenico, con partenza della sala del commiato “Il tempio degli angeli”.

