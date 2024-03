Preparano una grigliata e vengono aggrediti dal vicino a colpi di scopa. E’ successo ad Ancona, dove la polizia ha denunciato un 50enne romeno per lesioni personali aggravate.

Gli agenti sono intervenuti in via De Gasperi dopo una chiamata al 113. E hanno trovato una donna peruviana di 45 anni che ha raccontato agli agenti che il vicino di casa aveva aggredito sia lei che suo marito con un bastone. Secondo quanto ricostruito poi dagli agenti, è emerso che il 50enne all’improvviso è andato a casa della coppia, mentre era in atto una grigliata. Avrebbe prima rovesciato il barbecue, poi colpito con un manico di scopa il vicino. Subito dopo avrebbe prima insultato e poi colpito anche la moglie del vicino sempre col manico di scopa. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma: la coppia ferita è stata trasferita in ospedale per accertamenti, mentre il 50enne è stato portato in Questura e denunciato.