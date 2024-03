di Francesca Marchetti

Una serata emozionante quella di ieri sera al teatro La rondinella di Montefano grazie all’esibizione viscerale e minimalista del Nada Duo, formato dall’amata cantautrice, scrittrice e poetessa livornese e dal giovane chitarrista senese Andrea Mucciarelli. L’evento, incluso nella stagione teatrale “L’arte è donna” promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale La rondinella, aveva registrato il sold out da tempo.

Nada Malanima, energica 70enne dai folti capelli sciolti e lungo vestito nero, rompe il ghiaccio con la dura “Tutto a posto” che parla di sete, rabbia e infinita ricerca che caratterizzano la sua lunga carriera, iniziata ben 55 anni fa, e già si intuisce che sarà un concerto intenso, costruito su un grande feeling tra i due. «Ma che bello questo piccolo teatro, vi sento tutti vicini, è così intimo – ha detto la cantante rivolta al pubblico nel primo dei momenti di dialogo e poesia -. Io canto da sempre dei dolori dell’anima, di anime nere, ossa rotte, amori disperati , ma non è vero niente, mi invento tutto, io sto bene. Ma ho una voce interiore che incoraggia il mio lato oscuro è sempre stato così e quando scrivo un racconto, una storia, una canzone mi annullo, aperta come un fiore al mattino, o come una ferita».

Ed ecco che parte “Senza un perché”, brano del 2004 tornato in auge grazie alla serie The Young Pope di Paolo Sorrentino. Segue una tormentata interpretazione di “Guardami negli occhi” in cui Nada dà dimostrazione anche delle doti di attrice, molto fisica, teatrale nelle urla strazianti che incatenano il pubblico alla poltrona per un’ora e mezza. «Vi canto ora “Maremma”, dedicata a una terra meravigliosamente depressa e selvatica, dove le donne un tempo bestemmiavano e danzavano un canto di dolore e disperazione, amore, passione, solitudine, distacco».

Mucciarelli la introduce in questo canto popolare con stile pulito ed essenziale, preciso ed energico accompagnatore musicale che guarda incantato la sua musa, un po’ come tutti i presenti, rapiti dalla presenza scenica dell’ex “pulcino di Grabbio” trasformato da tempo ormai in poetessa inquieta. La sua inconfondibile voce intona poi la sanremiana “Luna in piena”, che di nuovo diventa espressione corporea della scelta stilistica “indie-rock” portata avanti dagli anni Novanta, quando Nada diventò autrice delle musiche e delle parole aprendosi a collaborazioni eclettiche.

Doveroso in questo senso l’omaggio a Fausto Mesolella, scomparso nel 2017, che insieme a Ferruccio Spinetti (entrambi provenienti dalla Piccola Orchestra Avion Travel) militò nel Nada Trio, progetto musicale durato vent’anni. “Venezia Istanbul”, brano di Franco Battiato, è arricchita da live looping e riverberi del bravo chitarrista. Nada torna ai suoi racconti: «Tutti mi dicevano da piccola che avevo talento e mia madre me lo ripeteva e io non lo volevo sentire, beh, per fortuna alla fine ha vinto lei». Ed ecco che arrivano i due cavalli da battaglia dell’artista: Ma che freddo fa, brano con cui esordì nel 1969 a Sanremo, e “Amore disperato”, un tuffo nel 1983, anno d’oro della cantante. Sono le canzoni che fanno cantare e ballare tutte le generazioni presenti e che Nada presenta con tenerezza. Poi è la volta di un pezzo più recente, “In mezzo al mare” pescato dall’ultimo album del 2022 “La paura va via da sé se i pensieri brillano”. Dopo l’invito a “godere della vita che hai e scegliere di buttarsi” Nada e Mucciarelli, sempre più complici, si lanciano in “Stasera non piove” e in “Pioggia di sale” per poi sfociare nell’ammiccante “Ti stringerò” che cattura gli animi romantici e appassionati dei presenti.

Scroscianti applausi e richiami sul palco vedono tornare il Nada Duo per il bis con “Ti troverò” e “Grazie” e per il secondo bis che chiude il concerto con una bellissima “All’aria aperta”, cantata a-cappella dall’anima libera di una donna e artista che non si è risparmiata, istrionica e animalesca, fuori dagli schemi, che si è messa a nudo cantando di terre dure, di natura e strazi del cuore presi di pancia. Una piccola e intima catarsi che ha portato infine leggerezza nonostante parole tormentate arroccate su una voce graffiante, camaleontica e dall’anima rock.

(foto Marco Bragaglia)