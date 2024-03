Al fine di permettere lavori di pavimentazione e attività di ispezione delle gallerie Montesecco e Croce, sull’autostrada A14, il tratto tra Grottammare e San Benedetto subirà delle chiusure notturne, in entrambe le direzioni. La prima chiusura è prevista sulla carreggiata sud, quindi verso Pescara, dalle ore 22 di mercoledì 6 marzo alle ore 6 di giovedì 7 marzo. Come alternativa, i conducenti dovranno obbligatoriamente uscire alla stazione di Grottammare e procedere lungo la Statale Adriatica in direzione Pescara. Successivamente, potranno rientrare sulla A14 alla stazione di San Benedetto.

La notte successiva, quindi dalle 22 di giovedì 7 marzo alle 6 di venerdì 8 marzo, sarà chiusa la carreggiata nord, direzione Ancona, sempre del tratto San Benedetto-Grottammare. In questa fase, i conducenti dovranno seguire un percorso alternativo, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto, utilizzando la Statale Adriatica in direzione Ancona, e sarà possibile rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare. Le chiusure notturne sono necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori, consentendo contemporaneamente l’esecuzione efficace dei lavori di manutenzione programmata.