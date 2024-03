Confindustria Macerata avvia un percorso di formazione sulle tecniche di intelligenza artificiale. Si chiama “Strategia” con l’ia finale maiuscolo a sottolineare che sta per intelligenza artificiale. L’obiettivo di Confindustria è migliorare ed ampliare il livello di conoscenza digitale, indispensabile per garantire il buon utilizzo dell’Ia nelle imprese. Il programma è stato realizzato in collaborazione con Edih4Marche, Anitec – Assinform, Made Competence Center Industria 4.0. Il primo, dei sei incontri previsti, è stato organizzato con il Gruppo giovani imprenditori alla Simonelli Group di Belforte. L’evento, molto partecipato, è iniziato con i saluti del ceo della Simonelli, Marco Feliziani, a seguire gli interventi del direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, che ha presentato il progetto, del coordinatore del gruppo di lavoro Anitec-Assinform sull’intelligenza artificiale, Massimiliano Bellifemine, mentre il policy advisor Anitec – Assinform, Ettore Russo, ha affrontato il tema Ai Act, profili normativi, le conclusioni sono state affidate ad Alessio Castricini presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Macerata il quale ha sottolineato l’alto valore formativo del corso rispetto ad una tematica di grande importanza ed attualità.