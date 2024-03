Frontale tra due auto lungo la provinciale 77, a Villa Potenza di Macerata: due uomini sono stati portati in pronto soccorso in codice rosso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 all’altezza del foro Boario. L’impatto tra le due vetture è avvenuto frontalmente. Le cause e la dinamica dell’accaduto sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti per prestare i soccorsi il 118 e i vigili del fuoco di Macerata (che si sono occupati anche della messa in sicurezza dei mezzi). Due uomini, un 36enne e un 48enne che si trovavano a bordo delle auto sono stati caricati in ambulanza e trasportati al pronto soccorso di Macerata per le ferite riportate nell’incidente.