Il Macerata Opera Festival e il Comune di Macerata hanno presentato ieri alla Bit di Milano le prossime attività che si svolgeranno soprattutto allo Sferisterio. E il Mof sarà protagonista anche a Sanremo.

Ospiti di un panel organizzato dalla Regione Marche nel proprio stand “Let’s Marche” allestito alla fiera internazionale del Turismo, Riccardo Sacchi assessore al Turismo e agli Eventi del Comune di Macerata e Paolo Gavazzeni, direttore artistico del Mof hanno tracciato le linee guide delle attività dei prossimi mesi, dialogando con Chiara Biondi (assessore alla Cultura della Regione Marche), insieme a Fabrizio Del Gobbo (Presidente della Form), Daniele Vimini e Cristian Della Chiara (rispettivamente presidente e direttore generale del Rossini Opera Festival).

«La città di Macerata, capoluogo dell’omonima provincia, rappresenta il punto di riferimento, a livello culturale e turistico, per un intero territorio che, grazie a queste occasioni di promozione di ampio respiro, può contare su altrettante vetrine nazionali e internazionali – ha commentato il sindaco e presidente della Provincia di Macerata, oltre che presidente dell’Associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli. Macerata, con il suo festival operistico, fiore all’occhiello della programmazione annuale, continua a registrare un enorme gradimento di pubblico e a portare sul palco dello Sferisterio, di anno in anno, qualità, creatività e originalità. Macerata si conferma, inoltre, città dei festival; basti pensare a Sferisterio Live, Musicultura, Overtime, Macerata Racconta e moltissimi altri appuntamenti. Alla Bit di Milano e a Sanremo in uno spazio apposito pensato in coincidenza con il celebre festival, grazie alla collaborazione con la Regione Marche e la Camera di Commercio, abbiamo portato e porteremo le unicità e le bellezze di un territorio che comprende l’intera provincia, sempre più attrattivo, competitivo e ricco culturalmente e artisticamente».

«Il Macerata Opera Festival è la punta di diamante della programmazione culturale della città – ha sottolineato il direttore artistico Paolo Gavazzeni – La meravigliosa acustica naturale dello Sferisterio permette di poter ideare non solo spettacoli di impatto visivo ma anche soddisfare le esigenze dei più fini ascoltatori. Quest’anno celebreremo due anniversari: la 60a Stagione e il 100° anno della morte di Giacomo Puccini, figura fondamentale che ha contribuito affinché oggi il canto lirico italiano sia riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Il pubblico potrà scegliere di seguire Turandot, Norma e La bohème in uno dei quattro weekend, dal 19 luglio all’11 agosto, insieme a due concerti e uno spettacolo di danza con le musiche di Ennio Morricone. Sarà un festival molto italiano e ho voluto privilegiare, quando ho potuto, artisti italiani nella convinzione che un festival, per acquisire l’internazionalità, deve innanzitutto mostrare la propria identità artistica che è importante costruire con le forze che ci sono sul territorio. La presenza qui alla BIT e nelle prossime occasioni di promozione e turismo, è una delle iniziative di comunicazione e marketing che abbiamo confermato con il sovrintendente Flavio Cavalli grazie alla collaborazione con la Regione Marche e con il Comune di Macerata che sostengono le nostre attività».

L’attività di promozione del Comune e della Provincia di Macerata insieme all’associazione Arena Sferisterio continua nei prossimi giorni con una nuova iniziativa ideata e organizzata dalla Camera di Commercio con Anci e Regione in collaborazione con il Comune di Sanremo: il progetto “Le Marche in Festival”, a Sanremo in occasione della più importante kermesse canora italiana, dal 6 al 10 febbraio nel parco di Villa Ormond, sede del “Villaggio del festival”. Momenti di spettacolo, incontri, video promozionali, conferenze stampa, animeranno le sei giornate delle Marche a Sanremo, dedicate a una diversa provincia marchigiana; Macerata sarà protagonista giovedì quando è prevista la presenza del sindaco e presidente della provincia Sandro Parcaroli, dell’assessore alla Cultura del Comune di Macerata Katiuscia Cassetta e del direttore artistico del Mof Paolo Gavazzeni; venerdì 9 febbraio è in programma una cena di gala in cui verranno servite specialità liguri e marchigiane. Il Villaggio del Festival, legato alla settimana della Canzone Italiana, è un contenitore per la promozione e valorizzazione della musica, della moda, del patrimonio storico-artistico, dei luoghi della cultura, della scuola, dell’enogastronomia. È crocevia, luogo di intrattenimento, dibattiti, interviste, per cantanti, personaggi dello spettacolo, istituzioni, ospiti, influencer, giornalisti di settore, studenti e avventori.