La signora Tullia di Pioraco festeggia 103 anni compiuti il 23 gennaio. Ad omaggiarla il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi che ha portato gli auguri di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza a Civitanova, dove Tullia ora vive con la figlia Mariella. Con la figlia Mariella, la nipote Serena e i pronipoti Giorgia e Adriano fanno quattro generazioni al completo. C’era anche la nipote di Loretta figlia di Peppe uno dei 4 fratelli di Tullia tutti piorachesi.

Tullia saluta tutti i piorachesi, ringrazia per gli auguri ricevuti sui social. «Pioraco è sempre nel mio cuore, mi piace tanto. I miei coetanei hanno sempre lavorato tanto e fatto tantissimo per il paese perché gli volevano bene. I giovani devono far crescere Pioraco. Bisogna essere educati, vivere tranquilli, volere bene alla famiglia ed essere rispettosi con tutti».

Invita tutti a visitare Pioraco perché è bellissima.