Dalla carta alla realtà: il progetto vincitore del premio “Ambasciatori della transizione ecologica”, inizia il suo percorso verso la fattibilità con un incontro previsto domani, venerdì 26 gennaio, tra gli studenti del liceo Da Vinci e l’architetto Ruben Baiocco, l’assessore Roberta Belletti e i funzionari del Comune.

Gli studenti sono i vincitori dell’edizione 2023 del premio e negli incontri verranno messe a disposizione dei ragazzi tutte le informazioni necessarie per dare attuazione alla loro proposta progettuale sul recupero di una casa rurale e la realizzazione di un parco naturalistico, a partire dal piano regolatore del comune. Si parlerà quindi delle ragioni che sottostanno alla pianificazione del territorio, a livello generale e teorico, per scendere di scala e declinare nel concreto le norme che ci indicano cosa fare e come poter intervenire sul manufatto.

Operativamente si potrà verificare la possibilità di fare una convenzione con il comune per avere in gestione gli spazi disponibili ovvero con il privato che possiede la casa rurale, anche valutando gli usi temporanei. Saranno quindi messi a disposizione modelli di convenzioni già esistenti. Il premio, di cui è stata già avviata la seconda edizione per il 2024 con la pubblicazione del bando il 7 dicembre scorso intende infatti stimolare le iniziative dal basso, in quanto le comunità e i cittadini decidono sempre più speso di essere parte della soluzione piuttosto che del problema. Il premio consiste nel mettere a disposizione dei vincitori alcuni professionisti in grado di accompagnarli nelle successive fasi di realizzazione del progetto, con la scrittura di un vero e proprio progetto urbanistico da sottoporre alle istituzioni pubbliche e alle banche per valutarne la fattibilità tecnico-economica e le possibilità di finanziamento, a partire dal crowdfunding, a cui potrebbero accedere i presentatori se il progetto riuscisse a raggiungere un alto tasso di condivisione fra la cittadinanza. Le candidature per la nuova edizione scadono il 29 marzo 2024.