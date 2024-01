I cuochi Antonio Nebbia e Cesare Tirabasso e l’agronomo e scienziato Nazzareno Strampelli saranno i protagonisti della cerimonia per il 40° dalla fondazione della Delegazione provinciale di Macerata dell’Accademia italiana della cucina. L’evento si svolgerà domenica 28 gennaio nel complesso alberghiero del Cosmopolitan di Civitanova con inizio alle 10.30.

Presenzierà la manifestazione il vice presidente nazionale dell’Accademia comm. Mimmo D’Alessio il quale porterà il saluto del presidente nazionale Paolo Petroni.

Subito dopo avrà inizio il convegno di studio con gli interventi dei relatori: Angiola Maria Napolioni parlerà dell’importanza dei manoscritti della Biblioteca Buonaccorsi; Oriana Porfiri ha scelto questo tema: “Nazareno Strampelli: attualità di una grande figura di uomo e agronomo”; il professor Tommaso Lucchetti illustrerà “I ricettari marchigiani a stampa nell’Ottocento, l’orgoglio locale sull’unità nazionale”; il professor Evio Hermas Ercoli affronterà il tema: “Il Tirabasso e la cucina italiana”.

In un breve intermezzo ci sarà anche l’occasione per mettere in evidenza la figura di Antonio Nebbia e del suo “Il cuoco maceratese” grazie ad uno scritto del bibliofilo Luciano Scafà di Porto San Giorgio.