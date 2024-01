Lite su corso Umberto, a Civitanova: due uomini litigano e si prendono a bottigliate. Ennesimo episodio violento avvenuto nella notte in città. Era poco prima delle 5 del mattino quando un uomo, già noto per episodi analoghi e ubriaco, ha avuto un alterco con un’altra persona. Dalle parole si è arrivati ai fatti: i due hanno iniziato a litigare all’altezza del negozio di kebab che fa angolo fra corso Umberto I e via Zara e uno dei due avrebbe preso a bottigliate l’altro che è scappato verso la parte più a nord della principale via cittadina, verso il fosso Castellaro. Qui però sarebbe stato raggiunto dall’aggressore che gli avrebbe scagliato contro una sedia recuperata nei dintorni fino a che uno dei due avrebbe anche spaccato il naso all’altro. A dare l’allarme è stato il titolare del negozio di kebab. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, ma quando i militari hanno raggiunto corso Umberto I i due litiganti erano scappati. La vittima dell’aggressione non ha richiesto cure né è andato in ospedale per le ferite riportate, ma alcune persone presenti questa mattina alle 5 riferiscono che in strada c’erano ancora i segni della colluttazione e diverse macchie di sangue.

(l. b.)