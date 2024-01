Conosce una ragazza in un night club di Civitanova, poi lei avrebbe iniziato a chiedergli soldi e gli avrebbe portato via 34mila euro. Rinviati a giudizio dal gup del tribunale di Macerata una ragazza che lavorava come figurante di sala e un cameriere. A entrambi viene contestata la circonvenzione di incapace. I fatti contestati sarebbero avvenuti nel giro di un paio di mesi dal dicembre del 2021 al 27 gennaio del 2022. Secondo l’accusa un 37enne che vive a Falconara aveva incontrato una ragazza che lavorava in un night.

La ragazza, Hajar Haddadi, 27enne, italiana residente in Veneto, avrebbe iniziato a chiedere dei soldi approfittando, dice l’accusa (oggi sostenuta dal pm Rita Barbieri), dello stato di infermità psichica dell’uomo che per i problemi di cui soffre da anni percepisce una pensione di invalidità. La ragazza avrebbe convinto l’uomo a effettuare ricariche sulla carta Postepay per 34mila euro. Di questi, 9mila sarebbero stati bonificati al cameriere, Ovidiu Constantin Mazgaciu, 43 anni, romeno. Entrambi erano anche accusati di ricettazione per una somma di 11mila euro circa che sarebbe stata trasferita dalla donna al cameriere. Per questo reato il gup Giovanni Manzoni ha disposto il non luogo a procedere rinviando entrambi a giudizio per circonvenzione di incapace (processo al via l’11 giugno). Gli imputati sono difesi dall’avvocato Giovanni Galeota. Il 37enne si è costituito parte civile.

(Gian. Gin.)