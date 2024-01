Investita mentre attraversa la strada, in ospedale una ragazza di 18 anni. E’ stata travolta da un’auto condotta da una donna. L’incidente si è verificato attorno alle 13 a Civitanova, in via Buozzi, all’altezza dei semafori, a due passi da piazza XX Settembre,

La giovane a causa dell’impatto è finita a terra e ha riportato una serie di ferite al volto e alla bocca e aveva dolore alle gambe. Sul posto subito è arrivata l’ambulanza della Croce verde e l’automedica dell’ospedale e ha condotto la ragazza al pronto soccorso di Civitanova in codice rosso. La giovane al momento dei soccorsi era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Al vaglio della polizia la dinamica di quanto accaduto.

(l. b.)