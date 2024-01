Nuovo singolo in uscita per il cantautore civitanovese prodotto da Howie B. Esce il 26 gennaio il brano “Molecole” di Michelangelo Cingolani, in arte Michelangelo Martin.

Il cantautore marchigiano – classe 1997, trapiantato a Milano e scoperto dal produttore londinese degli U2 – per il suo nuovo singolo, dopo “Trame” e “Mesopotamia” si perde in una narrazione fra chimica e sentimento. Grazie al contributo di Joe Hirst in fase di mix, la produzione di Howie B. raggiunge un suono più hip-hop dalle atmosfere sospese. “Molecole” è il quinto singolo in attesa del primo album in uscita ad aprile 2024 per “Dog Tooth Records Republic of Music”.

Per la promozione del progetto, l’artista continua la sua serie di pitture animate che accompagnano i brani sui digital stores. Inoltre Michelangelo porterà la sua musica in veste live in occasione di due appuntamenti milanesi. Lo scorso agosto, nella sua Civitanova, aveva tenuto un live e dj set al club Vela.