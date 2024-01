Domenica alle 17 va in scena il terzo appuntamento della rassegna “A teatro con mamma e papà”, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie promossa da Comune di Civitanova, Teatri di Civitanova e Proscenio Teatro Ragazzi al teatro Annibal Caro di Civitanova alta. Dopo i primi due sold out nei mesi di novembre e dicembre, arriva il primo appuntamento del nuovo anno che, come consuetudine, comincerà con la tradizionale assegnazione di libri prima dello spettacolo, un gioco al quale il pubblico partecipa ogni volta con grande divertimento, una sorta di tombola che invita alla lettura, come importante momento di crescita e di formazione. Ad intrattenere il pubblico sarà “La favola delle nuvole e del profumo” tratta dal libro di Marco Renzi, direttore artistico della rassegna, che ha scritto una favola moderna ambientata nel nostro tempo.

«Le favole si scrivono ancora – sottolinea Renzi – come si scrive la musica, si dipingono quadri, si fanno sculture ecc. Le favole vengono da lontano, ricordiamo Esopo, Fedro, la Fontaine e poi i Grimm, Perrault ma in realtà si sono continuate a scrivere sempre e ci sono sempre nuove cose da raccontare e nuovi viaggi da intraprendere. Questa volta vi portiamo nel cielo, sopra le nuvole per una divertentissima avventura che vuole anche insegnarci qualcosa». La biglietteria al Teatro Annibal Caro sarà aperta a partire dalle 15,30. www.ciaotickets.com Promozioni per gruppi o per chi deciderà di festeggiare il compleanno a teatro. Informazioni e prenotazioni: 0734 440348 – 335 5268147