Vicino al “Before” c’è una nuova pizzeria. “Lab pizza” è stata recentemente aperta in via Gorizia, in pieno centro a Civitanova, a due passi dalla piazza. Si amplia così l’offerta del Before che è lì da diversi anni ed ora diventa un pub-pizzeria.

«Dopo quasi 9 anni di attività abbiamo ampliato la nostra offerta inserendo un prodotto tradizionale come la pizza – spiegano i titolari Dario Zeppilli e Laura Cececotti – Il pub e la pizzeria sono due attività separate ma allo stesso tempo unite. Le birre che sempre hanno accompagnato le serate dei tanti nostri clienti andranno ad accompagnare le serate anche con la pizza».

Dunque non più solo hamburger, fritti e primi che hanno già reso noto il Before per la qualità dei prodotti locali. Ora c’è anche “sua maestà” la pizza. Piatti e drink serviti fino a tarda notte tutti i giorni tranne quello di chiusura settimanale, il martedì.

«La pizzeria chiuderà un po’ prima, a mezzanotte. Presto sarà operativo anche l’asporto. E’ la classica pizza fina, rotonda e tradizionale, abbiamo ereditato la ricetta da una realtà già famosa a Civitanova come il MedEatErraneo con alla guida il nostro mentore in materia nonché amico Antonio Finocchi».

Non è tradizionale invece l’arredamento industriale stile officina con targhe vintage a tema e non dispense porta oggetti ma bensì piani da lavoro del classico meccanico.

«Ciliegina sulla torta un piccolo patio interno per i momenti estivi più intimi in alternativa allo spazio esterno che d’estate ci consente la chiusura della via con diversi tavoli esterni che rendono la situazione più suggestiva. L’idea è nata quasi per scherzo avendo di fianco da sempre questo locale sfitto utilizzato ogni tanto dai condomini per mettere le bici. Volevamo aprire in estate ma a causa di alcuni intoppi totalmente inaspettati l’apertura è slittata sotto Natale».

(articolo promoredazionale)