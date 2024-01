Secondo ciclo di appuntamenti con i seminari Arte Viva, una novità che la pinacoteca civica Marco Moretti organizza nell’ambito del ventaglio di proposte formative.

Questa seconda triade d’incontri è stata ideata dalla direttrice Enrica Bruni, pianificata in collaborazione con l’Unitre Civitanova, con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. Così nelle prossime tre domeniche di gennaio (14, 21 e 28) alle 17 in Pinacoteca (corso Annibal Caro 24, Civitanova Alta) si terranno gli incontri condotti dal direttore Bruni sotto forma di conversazione, che per questa specifica sessione tratterà della Belle Époque – Miti e modelli della modernità con conversazioni su Giovanni Boldini, Vittorio Corcos, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi. Gli incontri sono a ingresso libero, ma visto che i posti sono limitati è consigliata la prenotazione a: [email protected]; 0733-891019. Grazie alla collaborazione con le scuole superiori, verranno rilasciati crediti scolastici agli studenti che frequenteranno i tre incontri.