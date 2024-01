Addio a Giorgio Pollastrelli senior, cavaliere benemerito e padre del consigliere comunale Giorgio e del monumento alla cavalleria di piazza Abba. Si è spento nella notte ad 83 anni a seguito di una lunga malattia.

Molto conosciuto in città, non solo perché padre del capogruppo della Lega, Pollastrelli è stato l’ideatore e volenteroso promotore della realizzazione del monumento che si trova in piazza Abba che ritrae San Giorgio a cavallo che uccide il drago, inaugurato nel 2014 e realizzato grazie ad una lunga raccolta di fondi pubblici e privati.

Con il suo piglio e l’attenzione costante era riuscito a convincere tre amministrazioni e a mettere insieme fondi e volontà per la sua realizzazione. Quel monumento era come un pezzo di famiglia per il cavaliere che ne è stato custode e attento manutentore. Ma è stato anche l’autore del libro “Silvano Abba capitano di cavalleria”. Ad annunciarne la morte il figlio questa notte ricordandone le parole e l’insegnamento. «Nella tua vita vedi di essere giusto, onesto, amorevole e buono di cuore. Con queste parole ti lascio andare», ha scritto su Facebook il figlio. Il funerale si terrà domani, venerdì, alle 15 nella chiesa di San Pietro.