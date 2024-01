L’Ipseoa Varnelli di Cingoli da sempre è un punto di riferimento nel panorama dell’istruzione professionale, dove innovazione, tradizione e inclusione si intrecciano in un contesto educativo distintivo di successo nei settori alberghiero e turistico.

L’offerta formativa dell’istituto comprende sei indirizzi specializzati, ciascuno progettato per fornire una formazione completa e mirata. Gli indirizzi includono: cucina, accoglienza turistica, pasticceria, sala e vendita, turismo dello sport, del tempo libero e del benessere e, infine, il nuovo indirizzo di servizi culturali e dello spettacolo. L’impegno costante per l’eccellenza ha portato il Varnelli a vincere la medaglia d’oro del prestigioso premio europeo Aeht per l’edizione 2022.

Tante le opportunità offerte dal Varnelli, a partire dal convitto per gli studenti che risiedono lontano fino ai laboratori all’avanguardia. Tra questi, un esempio notevole è il progetto di bar e ristorante didattico, unico nel suo genere, che vede gli studenti protagonisti nell’organizzazione e gestione di veri e propri servizi alberghieri interni alla scuola: in questo modo, gli alunni affinano e mettono alla prova le loro abilità professionali in un contesto reale, aperto ai docenti e ai clienti esterni.

L’istituto di Cingoli abbraccia l’innovazione anche nel modo in cui offre esperienze formative: in tal senso, una vera ricchezza è il progetto accoglienza, un’iniziativa mirata agli studenti delle classi prime che, durante le prime settimane di scuola, hanno l’opportunità di ambientarsi, conoscersi tra loro e familiarizzare con il territorio locale. Il progetto si caratterizza per le giornate di “Scuola nel bosco”, un’opportunità per gli studenti di vivere un’esperienza immersiva nella natura, con attività strutturate in più giornate ed una notte nella Domus San Bonfilio. Questo programma non solo arricchisce il bagaglio formativo, ma promuove il senso di comunità e l’apprezzamento per l’ambiente.

Sul piano delle strutture e dei locali, grazie ai finanziamenti Pnrr e Pon, l’istituto ha compiuto importanti passi avanti nel rinnovamento tecnologico. La scuola si è trasformata in un modello di ecosostenibilità con l’implementazione di un orto biologico, una serra idroponica, un estrattore degli oli essenziali e l’approvvigionamento di acqua a chilometro zero. L’impegno per l’efficienza energetica si riflette nelle nuove attrezzature dei laboratori, a basso consumo energetico e digitalizzate per promuovere la sostenibilità e l’innovazione. Dai prossimi mesi, inoltre, il Varnelli di Cingoli sarà sede di nuovi laboratori dedicati alla formazione avanzata, come ad esempio il laboratorio web tv e radio, il laboratorio di scienze e microbiologia e quello per le analisi sensoriali.

Inoltre, l’alberghiero G. Varnelli si distingue anche per le sue specificità nell’ambito dell’inclusione e del sociale: con il progetto “Alberghiamoci”, infatti, ha recentemente vinto il prestigioso “Premio Inclusione 3.0 2023” dell’Università degli Studi di Macerata. Questo riconoscimento conferma l’impegno dell’istituto nell’offrire un ambiente inclusivo e sereno per tutti gli studenti, in un’ottica di accoglienza di ogni diversità ed abilità.

L’istituto alberghiero G. Varnelli di Cingoli si conferma come una risorsa preziosa per la comunità locale e un punto di riferimento nell’educazione professionale, dove la tradizione si fonde con l’innovazione per plasmare il futuro dei giovani professionisti del settore.

( promoredazionale)