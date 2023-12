Trovato con circa 50 grammi di cocaina, in manette un albanese. L’uomo, Fatjon Canka, operaio, è stato fermato dalla Squadra mobile di Macerata a Porto Recanati, nel corso di un controllo. Questo risale al pomeriggio di ieri.

I poliziotti dopo quel primo controllo avvenuto in strada hanno poi deciso di perquisire la casa dell’uomo. In tutto hanno trovato circa 50 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa della convalida in tribunale. Canka è assistito dall’avvocato Gabriele Galeazzi.

(redazione CM)