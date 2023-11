Autovelox, dove sei?

Controlli lungo la superstrada, la prefettura ha pubblicato il calendario in cui sono indicati i giorni i cui saranno presenti pattuglie con l’autovelox sia di polizia stradale che delle polizie locali. Domani saranno presenti tra le 8 e le 14 su entrambi i lati. In direzione al chilometro 79, verso mare al chilometro 204. Sabato autovelox nella zona di Camerino dalle 13 alle 18 in direzione mare. Domenica niente autovelox. Il calendario prevede nessun controllo della velocità sia le altre domeniche che a Natale e vigilia e San Silvestro. Di seguito le date e i controlli.