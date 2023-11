La sala sinodale della Domus San Giuliano di Macerata apre le porte alle stelle dello sport della provincia di Macerata il 1° dicembre alle 17,30 in occasione dell’annuale Festa dello Sport, organizzata dal Coni Macerata con i patrocini di Regione Marche, Provincia e Comune di Macerata.

Sono anni d’oro per lo sport a livello nazionale e il movimento sportivo attorno a Macerata ha confermato anche quest’anno le sue grandi qualità, con risultati che toccano l’impegno degli atleti ma anche le società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti sportivi e organizzatori di eventi. «La Festa dello Sport è un’occasione di assoluto prestigio per Macerata ‘Città Europea dello Sport 2022’ – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Macerata Riccardo Sacchi – che promuove e valorizza tutte le discipline con l’obiettivo di diffondere una cultura sportiva fatta di valori autentici e rappresenta, allo stesso tempo, un prezioso momento di incontro e confronto tra giovani, associazioni, istituzioni che lavorano quotidianamente per sviluppare una realtà significativa presente sul territorio che costituisce, inoltre, un esempio dello sport come pratica di vita, come rispetto dell’avversario, come educazione allo stare insieme, come sano stile di vita e strumenti di prevenzione delle dipendenze e delle malattie. La festa dello sport è patrimonio della città».

Il delegato del Coni Macerata, Fabio Romagnoli, non nasconde la soddisfazione e la sua gratitudine a tutto lo sport provinciale: «Questo è stato un altro grande anno per l’Italia e per le Marche le quali hanno dato un contributo molto importante. C’è molto nel nostro territorio, basta semplicemente pensare a tutte le manifestazioni che sono state organizzate nella nostra provincia e quanto queste hanno potuto dare lustro e far conoscere i nostri territori. Non si parla solo di risultati sportivi perché lo scopo del Coni è anche quello di spingere lo sport come valore, salute, benessere e crescita dei giovani. Anche qui la nostra provincia si contraddistingue e ciò lo si evince dalla numerosa partecipazione ai campionati studenteschi da parte delle nostre scuole».

«Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra Regione – dichiara Fabio Luna, presidente Coni Marche – Venerdì prossimo sarà bellissimo ritrovarci per celebrare tutti insieme i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Avremo in sala tanti protagonisti della scena sportiva nazionale, i cui successi si riverberano positivamente sull’immagine delle Marche a 360° gradi».

Stella d’Oro al Merito Sportivo

Ivano Campetella TIRO A VOLO

Stelle d’Argento al Merito Sportivo

Guido Andrenelli CALCIO

Doriano De Minicis SPORT INVERNALI

Pavio Migliozzi BILIARDO SPORTIVO

Vittorio Sampaolo PALLAVOLO

Stelle di Bronzo al Merito Sportivo

Tiziana Ferretti PALLAVOLO

Cristiana Mazzaferro VELA

Luciano Milani FIGEST

Luca Scocco BOCCE

A.s.d. Circolo Tennis Civitanova TENNIS

Circolo Vela Portorecanati A.s.d. VELA

Medaglie d’Argento al Valore Atletico

Fabio Balaso PALLAVOLO – Campione Europeo Pallavolo Maschile

Jiri Kovar PALLAVOLO – Campione Europeo Pallavolo Maschile

Danny Sargoni SPORT ROTELLISTICI – Campione Europeo Corsa su Pista – M. 3000 Americana

Medaglie di Bronzo al Valore Atletico

Michele Antonelli ATLETICA LEGGERA – Campione Italiano Marcia su Strada Km 35

Premio C.O.N.I. Comitato Regionale Marche

Lorenzo Veroli ATLETICA LEGGERA – Campione Italiano Staffetta 4 x 400 M.

Premio “Terzo Censi” – Atleta Esemplare

Emma Giacchetti PALLACANESTRO

Premi C.O.N.I. Comitato Provinciale Macerata

Diplomi al Merito Sportivo

Gianluca Cremoni PALLAVOLO

Andrea Giani PALLAVOLO

Nicola Zara PALLAVOLO

Diego Dolcini BEACH VOLLEY

Matteo Iurisci BEACH VOLLEY

Marco Monaldi CALCIO

Cristina Grufi NORDIC WALKING

Vittoria Zallocco EQUITAZIONE

Anna Piergentili GINNASTICA RITMICA

Abramo Antonicelli AUTOMOBILISMO

Giulio Pellizzari CICLISMO

Thomas Crucianelli DANZA SPORTIVA

Arianna Zanconi DANZA SPORTIVA

Patrizio Piccini CRONOMETRISTI

Giovanni Federici TAEKWONDO

Leonardo Stacchiotti BOCCE

Cus Camerino CUS

Comune Camerino

A.s.d. Bocciofila Maceratese BOCCE

A.s.d. Ginnastica Virtus Pasqualetti GINNASTICA ARTISTICA

Polisportiva Cingoli A.s.d. Sez. Pallamano PALLAMANO

A.s.d. Hockey Club Mogliano HOCKEY SU PRATO

Hockey Potenza Picena S.s.d. a r.l. HOCKEY SU PRATO

Società Sportiva Matelica Calcio 1921 A.s.d. CALCIO

A.s.d. Futsal Potenza Picena FUTSAL

U.S. Recanatese 1923 CALCIO

A.s.d. Ruzzola Polverina RUZZOLA

Pennino d’Oro

Gianfilippo Centanni