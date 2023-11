L’amministrazione comunale di Matelica ha ricevuto oggi (sabato 25 novembre) la visita dell’atleta matelicese Donatella Russo, reduce da un importante risultato internazionale nel mondo del bodybuilding. Donatella si è infatti classificata al secondo posto nella categoria bodyfitness alla competizione “Miss Universo” di Bruxelles che si è tenuta nelle scorse settimane.

A riceverla in Comune c’erano il vicesindaco Denis Cingolani e l’assessore allo Sport Graziano Falzetti che le hanno consegnato una targa di riconoscimento al merito e all’impegno sportivo. L’atleta matelicese ha invece lasciato un bel messaggio di ringraziamento sull’agenda degli ospiti ricevuti in Comune. «Ci congratuliamo con Donatella Russo per l’ennesimo importante traguardo raggiunto – hanno commentato Cingolani e Falzetti – si tratta di un grandioso risultato a livello mondiale che testimonia la grande disciplina e il costante impegno di una sportiva matelicese che sta portando il nome della città in giro per il mondo grazie ai suoi piazzamenti».