di Luca Patrassi

Festa di Capodanno in piazza della Libertà, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini, centro storico più chiuso alle auto. Sono alcuni dei punti della programmazione natalizia che la giunta comunale sta definendo e che presenterà ufficialmente il prossimo 30 novembre, l’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutta la città, quartieri periferici e frazioni compresi.

Il 2 dicembre si inizia con l’accensione delle luminarie, infine il 6 gennaio, festa della befana, con la tradizionale discesa dalla torre per l’organizzazione della pro loco di Villa Potenza. Mostre, concorso con esposizione dei presepi, concerti con i Pueri cantores, Birbanda, Salvadei Brass, con i ragazzi della Talea, poi ancora castagnate, Babbi Natale ovviamente. Iniziative per tutti i gusti per un costo che dovrebbe definirsi attorno ai centomila euro, più o meno in linea con la spesa degli anni precedenti.

Diversi gli incontri multisettoriali in corso in Comune per definire il cartellone, a prendervi parte sono i referenti degli assessori guidati da Katiuscia Cassetta (cultura), Laura Laviano (attività produttive) e Riccardo Sacchi (eventi e turismo). Detto per inciso, rumors accreditati sostengono che Sacchi abbia già quasi pronta la nuova edizione di Sferisterio Live con un nome (almeno per ora) di assoluto rilievo. Tramontata l’ipotesi di organizzare la festa di Capodanno al centro fiere di Villa Potenza (più che altro per motivi di sicurezza legati alla presenza del cantiere per il restyling della struttura espositiva), ci si è indirizzati verso piazza della Libertà dove ad operare sarà la pro loco di Macerata con la collaborazione dei locali che vorranno aderire. Stavolta ci si è mossi in anticipo dopo la contestata organizzazione last minute dell’anno scorso. Previste anche le casette itineranti di Babbo Natale con spettacoli per bambini che si alterneranno tra piazza della Libertà, piazza Cesare Battisti e Santa Croce.

Infine una nota di colore politico sugli eventi culturali: in questi giorni si sono svolte o annunciate un paio di manifestazioni nel segno del centrodestra. E’ arrivato Marcello Veneziani nell’ambito del festival De Sidera sostenuto “dall’assessorato che fa capo a Marco Caldarelli (Udc) mentre il 24 novembre la seconda edizione di “Presente Liberale” (rassegna sostenuta dall’assessore di Forza Italia Riccardo Sacchi) propone un incontro che vedrà presenti Francesco Borgonovo, vicedirettore di “La Verità”, Camillo Langone (Il Foglio e Il Giornale) e il saggista Giulio Meotti. Se ne deduce che nella giunta a trazione Lega-Fdi le azioni più tarate sul centrodestra le fanno gli esponenti moderati di Forza Italia e Udc, visto che per il resto si tratta di prosecuzioni di rassegne (ed opere) ereditate dal centrosinistra.