Sabato scorso si è svolta la 33° edizione del “Premio Fedeltà”, un riconoscimento che l’ideatore Bruno Frapiccini (fondatore dello Snals Macerata) e Giovanni Bonvecchi (precedente segretario provinciale) dal 1990 hanno voluto riservare a quanti, iscritti da svariati anni, hanno inteso essere fedeli al sindacato confermando l’iscrizione anche da pensionati.

Il segretario provinciale Ugo Barbi ha voluto negli anni continuare questa tradizione, considerando ormai un dovere omaggiare con questo giorno di festa il personale scolastico fedele nel tempo. Invitati all’evento anche tutti i docenti ed ata pensionati negli anni addietro. Dato il particolare interesse che lo Snals ha sempre avuto nei confronti di tutto quanto è cultura, questo evento ha negli anni visto premiare i propri pensionati utilizzando come location teatri, palazzi nobiliari, sedi comunali di moltissimi splendidi piccoli borghi del Maceratese, per valorizzarne storia, arte, architettura, gastronomia.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale è stata scelta proprio la città di Macerata. Il folto gruppo di partecipanti ha iniziato il proprio tour alle 9.30 con la visita allo Sferisterio. Una guida ha accompagnato il gruppo per tutta la mattinata e mostrato le sale interne e la storica arena illustrandone l’origine come sede della palla al bracciale fino alla graduale trasformazione in culla della lirica. La mattinata è poi proseguita con una visita a Palazzo Buonaccorsi, dove, oltre al noto Museo della carrozza, hanno suscitato particolare interesse il piano dedicato all’arte contemporanea e soprattutto quello dedicato alla pinacoteca dell’arte antica: perla su tutte, ovviamente, la Sala dell’Eneide. Alle 12 la vicesindaca Francesca D’Alessandro e l’assessora Katiuscia Cassetta, portando i saluti del sindaco Sandro Parcaroli, hanno accolto il gruppo nella sala consiliare del Comune per la consegna dei premi ai pensionati. In quella sede Barbi ha ricordato Gabriella Saretto, recentemente scomparsa e collaboratrice competente e instancabile in moltissime attività del sindacato. La stimolante giornata si è poi conclusa con il consueto incontro conviviale nella splendida sala del Teatro della Filarmonica in via Gramsci, con il catering proposto dal Bar Centrale.