«La segnaletica verticale di segnalazione del rilevatore di velocità è stata correttamente installata antecedentemente alla messa in servizio e non più modificata o integrata». La polizia municipale di Recanati risponde così in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, multati più volte dal nuovo autovelox bidirezionale. In particolare Francesca G. di Macerata aveva raccontato di non aver preso multe in 40 anni di patente pur passando tutte le mattine per lavoro a Romitelli e Stefano Liseri di Montecassiano si era sfogato dicendo che in tre mesi aveva collezionato sei sanzioni.

Poi delle specifiche tecniche: «La rilevazione della velocità non avviene né 500 metri prima né 500 metri dopo ma in prossimità dell’apparato, come da segnaletica posta. L’apparecchiatura di misurazione è conforme alle norme in vigore, risultando opportunamente omologata con apposito Decreto Ministeriale e tarata. Infine a completezza di informazione, si sottolinea che oltre alla segnaletica verticale di grandi dimensioni apposta con specifiche sulla distanza del punto di rilevamento, si è reso noto la riattivazione dell’autovelox tramite i media e i social».