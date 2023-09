Il nuovo autovelox bidirezionale in zona Romitelli a Recanati non perdona e continuano a fioccare le multe. «In 40 anni di patente, non ho preso una multa – lamenta Francesca G. di Macerata- dal 23 aprile al 7 maggio sono stata multata 7 volte per aver superato di pochi chilometri il limite consentito».

La donna parte ogni giorno da Macerata per andare al lavoro ad Ancona alle 6,30 e arriva intorno alle 6,55 nei pressi dell’autovelox. «In quel periodo – spiega – il Comune non aveva installato i cartelli che avvisavano del fatto che l’autovelox funzionava per tutti e due i versi di marcia e fino ad una distanza di circa 500 metri. Ho pagato finora 634 euro di multe perché ho scelto di pagare subito gli importi ridotti».

Il limite in quel tratto di strada è di 70 chilometri orari e la donna li ha superati di circa 5 chilometri, tranne due occasioni in cui la sua velocità era superiore agli 80 chilometri orari, il che ha comportato anche la perdita di 3 punti dalla patente. «Non mi lamento della multa – conclude la donna – ma quello che proprio non riesco a tollerare è la “furbata” da parte del Comune che ha messo in funzione il nuovo autovelox senza adeguare la segnaletica se non dopo qualche mese. Furbata che è ancora più evidente se si va a guardare quante entrate ha comportato questo giochetto per le casse comunali».

Francesca G. non è l’unica automobilista ad evidenziare il problema. Già qualche settimana fa, Stefano Liseri di Sambucheto, aveva sollevato il problema della segnaletica arrivata in ritardo rispetto al nuovo sistema di rilevazione.

(a.p.)