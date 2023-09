di Monia Orazi

Chi la dura la vince. Dopo tre anni, l’impegno del comitato e l’immancabile burocrazia la croce sul Monte Bove sta per tornare al suo posto.

L’annuncio che oggi sono partiti i lavori per il posizionamento del manufatto viene direttamente dal profilo social della sindaca Silvia Bernardini: «Finalmente sono partiti i lavori per il riposizionamento della croce del Monte Bove sull’omonima vetta. Stavolta non la porteremo su a ”spalla”, ma lo faremo tramite un elicottero, ma la magia sarà la stessa. Ci sono voluti “solo” tre anni di carte ed autorizzazioni, ma grazie all’attivismo del comitato, nato all’uopo, che ha raccolto parte dei fondi, alle donazioni arrivate al Comune di Ussita, all’operato di professionisti che hanno “donato” il loro lavoro ed alla struttura comunale che non ha mai mollato nonostante tutti i vari “inciampi” e procedure da seguire (avremo la croce più a norma… sotto tutti i punti di vista), finalmente riavremo la “nostra” croce. Che sia di buon auspicio per l’intera ricostruzione di Ussita. ci vorrà tempo. Ma sarà più bella e magica di prima. Forza Ussita».

Dal Comune giunge l’avviso che dal 25 al 27 settembre inizieranno le operazioni di ripristino della croce sul Monte Bove. In tali giorni volerà sul territorio comunale l’elicottero per il trasporto dei materiali e l’esecuzione dei lavori. L’amministrazione raccomanda di porre la massima attenzione nelle vicinanze della zona della punta della croce del Monte Bove.

La croce era caduta a causa del maltempo nel marzo 2020, recuperata a luglio 2020 con una spettacolare operazione aerea. All’indomani si era formato un comitato di cittadini con l’obiettivo di raccogliere fondi per riportare la croce in cima al monte che domina tutta la vallata sottostante, composto tra gli altri dall’ex sindaco Marco Rinaldi e dall’avvocato e giornalista Giuseppe De Rosa, altri ussitani e personalità locali, riuscendo a raggiungere 13mila euro. Il resto lo ha fatto il Comune, affidando i lavori alla ditta M.S. Costruzioni di Roma. Ancora qualche giorno di attesa e da fondovalle si vedrà di nuovo la croce in metallo.