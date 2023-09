Divieto di sosta a veicoli diversi dalle vetture in piazza Abba. L’ordinanza diventa un provvedimento anti camper. E’ stata emessa ieri un’ordinanza che disciplina la viabilità in piazza Abba (zona sud della città di fronte al supermercato Conad) dove per tutta l’estate numerosi camper hanno posteggiato vista anche la vicinanza al mare e ai servizi come appunto supermercato, farmacia, ristoranti.

Un provvedimento che riaccende la polemica mai sopita per l’infelice ubicazione dell’area camper “ufficiale” di piazzale Europa (l’ex parcheggio del Civita center in zona commerciale Einaudi) costata al comune 90 mila euro e rimasta praticamente quasi sempre vuota.

Il divieto di sosta per tutti i veicoli eccezione fatta per le auto entrerà in vigore il 1 ottobre: «è un provvedimento punitivo nei confronti dei camperisti, un impedimento deciso per non consentire ai caravan di sostare su uno spazio competitor dell’area camper inaugurata dal comune e rimasta sempre deserta» – ha detto il consigliere comunale Francesco Micucci del Pd.

Il consigliere di minoranza ha richiesto i numeri degli accessi all’area camper: «sulla base dei dati forniti dal comune – segnala Micucci – nei due mesi centrali estivi, dal 26 giugno al 21 agosto, sono stati soltanto 20 gli accessi all’area camper, di cui due effettuati dall’assessore al turismo Manola Gironacci e dal consigliere della Lega Giorgio Pollastrelli, il 29 giugno, nel teatrino in cui dovevano dimostrare che funzionava la sbarra di accesso all’area dopo la nostra denuncia di disservizio, ampiamente documentata. Come amministratori frustrati hanno reagito non facendo autocritica, ma penalizzando chi sceglie piazza Abba, perché è più vicino al centro, al mare. Un provvedimento assurdo, che diventa ridicolo quando nell’ordinanza si legge che si tratta di una misura presa per tutelare il monumento alla cavalleria, per evitare cioè che ci parcheggino davanti. Una ordinanza che è la certificazione del fallimento delle scelte comunali che sono costate decine e decine di migliaia di euro, tra le spese per i lavori e quelle per la festa di inaugurazione».