Si è svolto stamattina nella chiesa di San Lorenzo, a Urbisaglia, proprio davanti a quello per tutta una vita è stato il suo locale, il funerale di Giancarlo Salvi, 78 anni. Un pezzo di storia della città, visto che per oltre mezzo secolo aveva gestito, con la sua famiglia, il bar che porta il suo cognome e che è stato un punto di riferimento per tutta Urbisaglia (il locale si trova vicino alla Rocca).

Persona dedita al lavoro e stimatissima da tutti, ha lottato contro un male e si è spento martedì sera in casa, assistito dai suoi i cari. Lascia la moglie Adele, i figli Simone e Stefano, la nuora Tamara e la nipote Diletta.