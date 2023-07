di Maikol Di Stefano (foto Federico De Marco)

Incidente mortale questa sera attorno alle 22,15 sulla statale Adriatica nella zona nord di Porto Sant’Elpidio a circa un chilometro dal ponte che porta a Civitanova. A perdere la vita è un ragazzo 32enne residente nel territorio fermano. Il giovane era in sella al proprio scooterone di colore nero quando è entrato in collisione con una Volkswagen Polo grigio metallizzato. Il giovane è stato disarcionato, cadendo a terra e le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Sul posto immediato l’intervento di due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e dell’automedica di Porto San Giorgio che hanno tentato di rianimare il giovane. Un forcing disperato, ma il 32enne non si è ripreso. La Polizia Locale sta effettuando i rilievi del caso. Arrivati anche i vigili del fuoco, due volanti della Polizia. Il tratto di strada è stato chiuso e resta interdetto al traffico. Appena appresa la notizia sono giunti sul luogo dell’incidente il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella insieme al vice Andrea Balestrieri e all’assessore alla sicurezza Enzo Farina.