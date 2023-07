Federico Romagnoli, socio storico dell’Anmig, ha compiuto ieri 104 anni. «Una vita vissuta – si legge in una nota dell’associazione- abbracciando pienamente ogni emozione, ricca di fede, amore e sacrifici ripagati dall’affetto incredibile che lo accompagna da sempre. Ha festeggiato nella sua casa di Tolentino circondato dall’amore della sua famiglia che ha visto crescere anno dopo anno: i figli Sante e Roberto, le nuore, Andreina e Gabriella, i nipoti e i 7 pronipoti. Gli hanno reso omaggio tanti amici, il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi e l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. «Che il suo amore per la vita – scrive Anmig – possa essere un esempio per tutti noi».