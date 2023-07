di Laura Boccanera

«Un sistema di temporali e vento all’origine del moto ondoso anomalo di sabato». Danilo Tognetti, meterorologo Apam spiega così il fenomeno avvenuto sabato pomeriggio sulle spiagge delle Marche, da Pesaro a Civitanova quando, pur in presenza di bel tempo e sole, ad un certo punto si è levato un vento molto forte ed è arrivata una mareggiata come un’onda che in pochi secondi ha risalito l’arenile fino ad arrivare alle prime file di ombrelloni e provocando sgomento e panico fra i bagnanti.

L’ “onda anomala” arrivata sulla costa in realtà fa parte del sistema di temporali e forte vento che ha provocato danni e feriti in Romagna, nella zona di Ravenna e che poi si è spostato verso l’Adriatico lambendo le coste marchigiane come spiega lo stesso Tognetti: «Dopo aver visionato le mappe radar della Protezione civile e averle combinate con le mappe del vento possiamo dire che il fenomeno che ha caratterizzato il pomeriggio di sabato e che ha creato panico e allarme fra i bagnanti è stato provocato probabilmente da un sistema di temporali in uscita dall’Emilia Romagna che ha trovato origine nella pianura padana e che poi è sceso da Ravenna verso l’Adriatico. Qui è stato catturato dai venti e si è spinto verso le Marche e, fino all’altezza di Ancona, ha viaggiato parallelo alla costa per poi allontanarsi. Questo ha provocato un rinforzo dei venti sopra al mare che hanno determinato un moto ondoso che ha sfogato in questa onda particolare. Tutto è avvenuto fra le 16.30 e le 17».

Da Pesaro a Civitanova il fenomeno è stato documentato sui social dai bagnanti: tantissimi i video e le foto dell’onda anomala che a più riprese si è ritirata per poi allungarsi sulla spiaggia fino a raggiungere le prime file di ombrelloni e portando in acqua lettini e sdraio. Il tutto è avvenuto in pochissimi secondi, senza che la gente in spiaggia riuscisse a capire costa fosse accaduto: prima il vento forse e nel giro di pochi secondi l’acqua che divora diversi metri di costa arrivando fino alle passerelle.