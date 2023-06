Con una pedalata sotto le stelle, “Primavera in bici”, il primo festival dedicato alla mobilità sostenibile a Civitanova, saluta tutti e dà appuntamento a settembre con il recupero di Bimbinbici, appuntamento rinviato per maltempo.

«E’ stato bello unire famiglie, bambini, associazioni e appassionati di bici – fa sapere l’assessore Roberta Belletti – per diffondere sempre di più l’utilizzo delle due ruote, mezzo per rendere ecosostenibile ed efficiente il nostro modo di muoverci anche in città. Un festival molto partecipato che ho voluto organizzare insieme a tante associazioni, la Fiab costa Macerata- Fermo, Marche bikelife, Civitanova Greenlife ed il Gruppo pportivo Fontespina 2000 a cui va il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione».

Primavera in bici, è stato occasione per far conoscere le ciclovie di collegamento tra paesi limitrofi, come la ciclovia Adriatica e la ciclovia 77. «In tal senso, tra gli appuntamenti del festival – dice la Belletti – è stata organizzata una doppia partenza: dal porto di Civitanova e da San Claudio al Chienti per ritrovarsi tutti a Santa Maria Apparente». La Belletti ricorda anche l’arrivo della Bicicletta Adriatica a Civitanova da Ancona e da San Benedetto del Tronto, la caccia al tesoro fotografico in giro per la città in bicicletta e «un bel clima di festa che ha animato tutti gli appuntamenti». “Bimbinbici” tornerà a settembre con un incontro formativo sul tema “Conosciamo le strade” con dei giochi divertenti insieme alla polizia municipale di Civitanova. Prevista una biciclettata che consentirà di capire come comportarsi per arrivare fino alle scuole senza problemi.