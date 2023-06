Periodo intenso di scambi culturali per la Corsa alla Spada e Palio di Camerino. Archiviata la 42° edizione, che ha riportato la manifestazione nel centro storico della città, i figuranti sono stati invitati a varie iniziative per promuovere la rievocazione storica.

Il 3 giugno a Montepulciano una delegazione ha partecipato all’evento “Il Cuore degli Artigiani” organizzato da Cna Imola, Macerata e Siena. La “Corsa alla Spada” è stata protagonista insieme al locale “Bravìo delle Botti” e al “Palio del Torrione” di Imola.

L’8 giugno i figuranti sono stati a San Severino per la cerimonia in notturna del “Palio dei Castelli” in piazza del Popolo.

Domenica 11 giugno la “Corsa alla Spada” è andata a Perugia per la rievocazione storica “Perugia 1412” i cui figuranti sono stati ospiti della giornata conclusiva di Camerino. Insieme alle contrade perugine e alle delegazioni di Montone, Gualdo Tadino, Senigallia, Visso e Todi, hanno sfilato lungo il corso principale della città umbra una rappresentanza dei tamburini Emma Magini, degli Arcieri de Varano, dei figuranti dei tre terzieri e delle Soavi Allegrezze dei Da Varano, riscuotendo gli applausi del numeroso pubblico presente.

«Sono già in programma altre uscite – spiega la presidente Donatella Pazzelli – che rappresentano un bel modo per far conoscere la nostra rievocazione storica in altre regioni. Tali iniziative sono anche un’occasione per stare insieme e per prolungare quel senso di festa che la Corsa alla Spada sembra aver risvegliato dopo le tante privazioni sopportate a causa del terremoto prima e della pandemia poi».