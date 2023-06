Secondo appuntamento della seconda parte del Civitanova film festival 2023. Domani, martedì 6 giugno la giornata parte al cine-teatro Cecchetti. Si inizia alle 18 con la proiezione del film Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmuller. Un film che è diventato un cult, con Paolo Villaggio nei panni di un professore ligure che viene trasferito in una scuola elementare nel napoletano.

Alle 21,15 (con ingresso 4 euro) verrà proiettato Se fate i bravi – Genova 2001 – Il sogno e la violenza e seguirà l’incontro con i registi Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone. Ed è il tempo in cui un ragazzo diventa adulto, ed un adulto anziano. Ci sono due generazioni che hanno attraversato quell’esperienza, e che ancora non possono considerarla chiusa. Non è chiuso il sogno di Genova 2001, perché i grandi temi di quei giorni sono i temi di oggi, solo più urgenti. Martedì 13 giugno si chiuderà la seconda parte del festival, con un primo incontro alle 18.30 da Raphael Beach con il giornalista Paolo Mereghetti, editorialista (tra le tante collaborazioni) del Corriere della Sera, che parla della storia del suo celebre Dizionario dei film.

Poi tutti al Cecchetti, dove alle 21.15 (ingresso 4 euro) viene proiettato Noi ce la siamo cavata di Giuseppe Marco Albano. Il regista dialogherà con Ilaria Feole. Aspettando il clou del Cff 2023, dal 20 al 24 giugno, con la rassegna dei corti e tanti altri ospiti. Intanto sono state aperte le prevendite per il concerto di Dente, in programma mercoledì 21 giugno al teatro Annibal Caro (evento nato dalla collaborazione con il Fool Festival).