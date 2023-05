La scena del crimine a partire dal primo intervento fino al laboratorio. All’università di Macerata questa mattina tanti investigatori in ascolto, quelli che hanno partecipato all’evento di formazione e aggiornamento professionale, organizzato da Tiziano Ottaviani, segretario generale provinciale di Macerata del sindacato “FSP-Polizia di Stato”, con il patrocinio dell’Università di Macerata. L’intervento sulla scena del crimine, rilievi tecnico-scientifici, attività di laboratorio.

A descrivere, ognuno per il suo campo, queste procedure, sono stati esperti come il tossicologo Rino Froldi (presidente della conferenza), il criminologo Domenico Mazza, i medici legali Mariano Cingolani, Dora Mirtella, Roberto Scendoni, il genetista forense Vincenzo Agostini, Marta Cippitelli (Spin-off For.Med.Lab. – Università di Macerata) e il vice questore Massimiliano Olivieri, dirigente del Gabinetto interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo.

Ad assistere all’evento sono arrivati da tutte le Marche e anche dall’Umbria. Tra i presenti il questore di Macerata Luigi Silipo, il procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone, il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Ferdinando Falco, comandante provinciale della Guardia di finanza, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Macerata Paolo Renna, il comandante della Polizia locale di Macerata Danilo Doria, il segretario generale regionale di Fsp-Polizia di Stato Manrico Martini e il presidente del sindacato dei carabinieri Unarma, Michele Pasqualicchio, e il segretario regionale Paolo Petracca.