MATELICA - Indagine dei carabinieri: denunciati tre uomini e una donna. Avevano presentato false dichiarazioni per accedere al sussidio, omettendo precedenti penali e procedimenti ancora in corso

Furbetti del Reddito di cittadinanza, in quattro nei guai. Ammontano a 108mila euro i sussidi statali incassati illecitamente. E’ il bilancio di un’indagine dei carabinieri di Matelica, che hanno denunciato quattro persone per i reati di falso e di indebita percezione del Reddito di cittadinanza.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i quattro aveva presentato false dichiarazioni per accedere al sussidio, omettendo di dichiarare precedenti penali e procedimenti ancora in corso. Nei guai sono finiti una 73enne di Alba Adriatica, già nota alle forze dell’ordine per diversi reati, che tra il 2019 e il 2022 ha ottenuto 39 mensilità del sussidio statale per un totale di oltre 30mila euro, un 66enne che con 22 mensilità ha raggiunto la cifra di 15mila euro, un 55enne che aveva ottenuto in tutto 40mila euro e infine un 34enne di Silvi che aveva percepito 22mila euro. Per un totale appunto di 108mila euro indebitamente percepiti.