CIVITANOVA - Momenti di tensione in ospedale, l'autore è stato denunciato dalla polizia. La donna se la caverà con 30 giorni di prognosi, il medico con sette

Aggressione all’ospedale, un utente spintona una segretaria e le frattura due costole poi se la prende pure con un medico radiologo. E’ accaduto ieri intorno alle 17,30 all’ospedale di Civitanova dove un uomo è andato per ritirare un referto. Si è avvicinato all’accettazione del reparto di Radiologia (che si trova in un altro corridoio rispetto all’accettazione generale) e una volta lì ha richiesto la documentazione.

La segretaria ha cercato il referto e riferito però che occorreva prima pagare e poi poteva consegnare la busta. A quel punto l’uomo dapprima si è allontanato, poi è tornato sui suoi passi e come una furia è entrato all’interno della segreteria dell’accettazione, ha spintonato la donna che è caduta a terra e ha riportato fratture al costato. In suo soccorso, sentito il parapiglia, è intervenuto un medico radiologo e l’uomo si è scagliato anche contro di lui mettendogli le mani addosso. Nel frattempo il personale aveva allertato la polizia: una volante è arrivata dal Commissariato e una volta giunti in ospedale hanno fermato e identificato l’autore dell’aggressione. Trenta giorni la prognosi per la segretaria, mentre il medico ha ricevuto ferite giudicate guaribili in 7 giorni. L’uomo è stato denunciato.

(l. b.)