ECONOMIA - La fusione con 1Loop porta alla nascita di una holding che gestirà un fatturato di oltre 350 milioni di euro concentrandosi nel mercato retail, business, pubblica amministrazione, educational e distribuzione in tutta Italia e non solo, con oltre 500 professionisti dedicati e 60 punti vendita. Sabato, al Centro Nova di Castenaso la prima inaugurazione con il nuovo logo

Nasce domani, sabato 1 aprile, la nuova realtà frutto della fusione tra Juice e Med Store e si presenterà al pubblico, con un evento inaugurale nel centro Nova di Castenaso, in occasione dell’inaugurazione del negozio con la nuova insegna ed il nuovo logo della catena. L’ unione tra Juice e Med Store segna il punto di arrivo di un percorso di programmazione iniziato quasi un anno fa tra le due aziende, cui si aggiunge Rekordata per il settore business ed education. Una roadmap precisa che da domani si mostrerà al pubblico sotto l’insegna Juice, e che nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi negozi Apple premium partner e tante altre novità sia sul fronte retail che business ed education. Ne abbiamo parlato con l’amministratore di Med group holding (Mgh), Stefano Parcaroli: «Sono mesi che stiamo lavorando a questo progetto che è davvero unico non solo per l’Italia, ma anche in tutta Europa. Un accordo che va ad unire le forze tra due grandi realtà: il gruppo Med da una parte, con le sue aziende Med Store, Med Systems e IctT, e il gruppo 1Loop dall’altra, con le aziende Rekordata e Juice.

«Un’unione – si legge in una nota – che porta alla nascita di una grande holding che gestirà un fatturato di oltre 350 milioni di euro concentrandosi nel mercato retail, business, pubblica amministrazione, educational e distribuzione in tutta Italia e non solo, con oltre 500 professionisti dedicati e 60 punti vendita. Questo processo, nato il 1 novembre con la fusione Med Systems – Rekordata, si perfeziona oggi con l’unione dei punti vendita che dal 1 aprile andranno tutti sotto un’unica gestione, un unico catalogo, un’unica offerta e un unico coordinamento, e soprattutto sotto un’unica insegna, che sarà quella Juice, un brand cui siamo particolarmente affezionati perché nato 10 anni fa da un progetto di collaborazione, già allora, tra le nostre aziende. Vista la presenza territoriale già molto diffusa di Juice, abbiamo deciso di dare risalto a questo brand senza abbandonare tuttavia il marchio Med Store che seguirà altri progetti».

Parcaroli assicura che per l’utente finale non cambierà nulla, ma avrà a disposizione una rete e un gruppo con oltre 500 persone: «Per i negozi Med Store l’insegna diventerà Juice ma in realtà nulla cambierà: saremo quelli di sempre con la nostra competenza e la nostra esperienza. Il coordinamento non sarà più ora solo dalla sede di Macerata, che rimarrà comunque la sede legale della holding, ma anche dalle sedi operative di Milano e Torino, quindi con maggiore personale pronto a coprire i 60 negozi in tutta Italia».

Scompaiono dunque i negozi targati Med, ma non il marchio Med store che continuerà ad esistere e sarà protagonista di un progetto innovativo che vivrà inizialmente online, dedicato a mercati nuovi e in forte crescita: «Mi riferisco all’economia circolare -prosegue Parcaroli – che verrà toccata a 360 gradi, includendo la compravendita dell’usato e le nuove forme di vendita rateale flessibile con al centro dell’attenzione il concetto del pay-per-use con dei servizi di renting e possibilità ultra flessibili di switch e rinnovo tecnologico. Partiremo online con il sito medstore.it che rimarrà operativo già da oggi sotto la gestione di Ict Industries». Con la nascita di questa nuova Holding la famiglia Parcaroli diventa uno degli azionisti di maggioranza del più grande player Apple partner italiano: «Questo primo passo serve a rafforzare una unione che porterà il gruppo ad avere delle dimensioni tali da poter aggredire con più forza vecchi e nuovi mercati, sia quelli in cui siamo già presenti, allargandoci a livello territoriale, sia nuovi mercati italiani ed esteri per il mondo del retail e per altri settori sempre legati alla tecnologia. La holding nasce appositamente per gestire questa crescita e questi investimenti che porteranno il gruppo ad essere leader sia sul proprio territorio che in nuove aree innovative. Il primo atto ufficiale di questa nuova realtà sarà questo sabato, 1 aprile, presso il Centro Nova di Castenaso, con la riapertura del negozio Med Store, che si presenterà al pubblico con la nuova insegna Juice e la certificazione di Apple Premium Partner, la più importante rilasciata da Apple». La giornata, che si aprirà alle ore 11 con il taglio del nastro alla presenza delle massime cariche cittadine, prevede grandi ospiti di livello nazionale, sorprese e numerose offerte sottocosto disponibili solo ed esclusivamente per l’evento. Tra gli invitati spicca il nome di Andrea Galeazzi, il noto influencer esperto di informatica e Hi-Tech, che dalle ore 15 sarà ospite del “Juice Talk” per parlare di tecnologia, innovazione e futuro targato Apple ed incontrare gli appassionati presenti all’incontro. Il pomeriggio vedrà poi anche la partecipazione, dalle ore 17, del Dj Nicola Pigini, tra i nomi più importanti sulla scena nazionale, protagonista di recente di una serie di remix per grandissimi artisti, tra cui Jovanotti. La festa per l’inaugurazione non si fermerà ai soli ospiti in cartellone, ma coinvolgerà tutti gli appassionati di tecnologia, con una serie di offerte e sottocosto pensate per l’evento.