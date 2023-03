L'ESPOSIZIONE è stata allestita all'Auditorium di Sant'Agostino, in occasione della Festa internazionale della donna

Nel mese e nel giorno che celebra la festa internazionale della donna, il Magma, in collaborazione con Azienda Teatri di Civitanova e Afip International, ha allestito all’Auditorium Sant’Agostino di Civitanova “Parlando con voi. Immagini e parole di trenta fotografe italiane”.

L’esposizione multimediale mostra attraverso le riflessioni di trenta illustri fotografe la profondità del loro sguardo professionale: Paola Agosti, Silvia Amodio, Martina Bacigalupo, Maria Vittoria Backhaus, Isabella Balena, Mariarosa Toscani Ballo, Giovanna Borgese, Francesca Brambilla, Serena Serrani, Monika Bulaj, Silvia Camporesi, Marianna Cappelli, Lisetta Carmi, Carla Cerati, Isabella Colonnello, Patrizia della Porta, Paola di Bello, Cristina Ghergo, Bruna Ginammi, Silvia Lelli, Antonella Monzoni, Francesca Moscheni, Giulia Niccolai, Cristina Omenetto, Donata Pizzi, Susanna Pozzoli, Leonilda Prato, Giada Ripa, Paola Salvioni Martini, Lori Sammartino e Daniela Tartaglia che ne ha curato il coordinamento.

“Parlando con voi” è l’unico progetto in cui il visitatore può apprezzare la voce delle fotografe, in una speciale intervista personale trasmessa su video dedicati, ed entrare nell’intimità delle loro vite personali, di artigiane, antropologhe, filosofe, musiciste, architetti, scrittrici, poetesse e artiste, per approfondire le loro esperienze di donne diverse, che hanno intrapreso scelte coraggiose nel perseguire la loro passione per la ricerca fotografica, dall’inizio del novecento ad oggi.

Inaugurata sabato 4 marzo 2023 all’Auditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta, la mostra resterà aperta fino al 31 marzo, sabati e domeniche dalle 17 alle 20, altri giorni visite guidate per gruppi e scuole su prenotazione scrivendo a [email protected].

Un importante taglio del nastro che porta la firma di Enrico Lattanzi, direttore del Museo archivio grafica e manifesto, con l’Azienda Teatri di Civitanova, presieduta da Maria Luce Centioni, alla presenza del consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, l’assessore al Turismo Manola Gironacci, la consigliera Lavinia Bianchi e dell’Associazione fotografi italiani professionisti con Daniela Tartaglia, curatrice, e le fotografe Francesca Brambilla, Serena Serrani, Marianna Cappelli, Isabella Colonnello, Patrizia della Porta, Cristina Ghergo, Bruna Ginammi, Silvia Lelli, Susanna Pozzoli, Paola Salvioni Martini e Lucia Covi, coautrice del libro che ha ispirato il progetto.