DEMOGRAFIA - Nel capoluogo gli abitanti sono 40724 (19561 uomini e 21163 donne) ma Civitanova resta avanti (42398). Oltre 19mila le famiglie. La comunità straniera più numerosa è quella romena. Quindici le persone senza fissa dimora

di Mauro Giustozzi

Macerata frena l’emorragia di residenti ma resta però ancora dietro a Civitanova per numero di abitanti anche nel 2022, visto che la città rivierasca ha registrato un totale di 42398 residenti contro i 40724 di Macerata.

Il capoluogo comunque si consola invertendo il trend negativo dei cittadini che lasciano la città rispetto agli anni precedenti: il numero di chi abita a Macerata nello scorso anno si incrementa di 114 unità, con le donne che sono sempre in numero maggiore degli uomini. Leggera crescita da parte degli immigrati rispetto agli anni scorsi mentre il 2022 ha registrato una diminuzione delle nascite: la comunità straniera residente più numerosa è quella romena e ci sono anche 15 persone senza fissa dimora sul territorio comunale.

Questi i numeri del quadro anagrafico che presenta il Comune di Macerata, con dati che si discostano, ma di poco, da quelli registrati nel periodo preso in esame che va dal 2019 al 2022. Il 1° gennaio 2022 il totale dei residenti in città assommava a 40610 unità, di cui 19424 di sesso maschile e 21186 di sesso femminile con la quota stranieri di 4471. Dodici mesi dopo, il 31 dicembre 2022 il numero dei residenti si attestava a 40724, di cui 19561 maschi e 21163 donne, quindi con un incremento di 114 unità. Gli stranieri residenti in città alla fine dello scorso anno erano saliti a 4804 di cui 2326 maschi e 2478 donne.

La popolazione di famiglie residenti a Macerata si attesta a 19248: le famiglie con un componente straniero sono 2774 ed i nuclei familiari con intestatario uno straniero sono 2274. Basso il numero delle convivenze che risultano segnalate: quelle anagrafiche sono 59 e quelle di fatto appena 7. Un dato curioso che si estrapola dai dati del Comune di Macerata riguarda le persone senza fissa dimora, almeno quelle che risultano all’anagrafe perché in qualche modo ci sono entrati in contatto: sono in tutto 15, di cui 8 uomini e 7 donne. La popolazione di origine romena è quella maggiormente rappresentata nel territorio comunale: sono 511 i residenti romeni, seguiti dai 480 provenienti dall’Albania, 333 dall’India , 328 dalla Nigeria e 319 dal Perù.

Se si sviscerano i dati degli ultimi quattro anni, che vanno dal 2019 al 2022 si può notare che i decessi sono rimasti tutto sommato stabili nell’arco di ogni anno mentre, soprattutto nel 2022, le nascite sono calate di un quinto rispetto agli anni precedenti. E che l’immigrazione, dopo una consistente diminuzione nel 2021, sia invece stabile con leggera tendenza al rialzo nello scorso anno. Nel 2019 si sono registrate 270 nascite, 532 decessi, gli immigrati sono stati 1112 e gli emigrati 1188. Nel 2020 nascite a quota 271, decessi a 603, immigrati 1175, emigrati 1032. Arrivando al 2021 i nuovi nati sono stati 269 contro i 572 decessi: immigrati a quota 893 ed emigrati 983. Infine nello scorso anno i nati sono scesi a 221, i decessi sono stati 570, immigrati che toccano quota 1295, emigrati in calo a 877.

«Un dato positivo per la città e che inverte un trend che per anni è stato negativo – commenta il sindaco Sandro Parcaroli –. In questi due anni abbiamo puntato sui servizi al cittadino, sulla sicurezza e a promuovere un’offerta ampia e di qualità per bambini e famiglie anche sotto il profilo culturale. Si tratta di un segnale incoraggiante sul quale vogliamo continuare a insistere per rendere Macerata, sempre più, una città attrattiva e dove poter vivere e lavorare».