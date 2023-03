CIVITANOVA - Il ciclista toscano si aggiudica il sesto memorial Cesare Lattanzi, gara riservata ai dilettanti Elite e Under 23 organizzata dalla Cam Fermo

Con una grande volata partita da lontano, il toscano Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club) si è aggiudicato l’11esima edizione del Gran premio dell’industria di Civitanova– Sesto memorial Cesare Lattanzi, gara ciclistica riservata ai dilettanti Elite e Under 23 organizzata dalla Cam Fermo con il patrocinio del Comune (assessorato allo sport). Sul traguardo finale ha preceduto Michael Zecchin (Zaf Euromobil Desiree Fior) e Alessandro Motta (Biesse Carrera).

Al via di questa gara si sono presentati 172 corridori, in rappresentanza di 27 società, pronti a battagliare sui 30 giri di 3,5 km per un totale di 105 km. Tanti sono stati i tentativi di fuga che non hanno sortito l’effetto sperato. Dopo 10,5 km ci provava Pietro Di Genova (Calzaturieri Montegranaro – Marini Silvano) il suo tentativo però veniva immediatamente rintuzzato. Più tardi toccava alla coppia Dati (Mastromarco) e Del Toro (Monex), anche il loro tentativo veniva neutralizzato. Al 15esimo giro, esattamente al km 52,5, il traguardo volante veniva vinto da Giulio Fabbri (Futura Team). La gara si manteneva sempre molto movimentata e nel finale, al km 73,5, in tre riuscivano ad evadere dal plotone: Artilli (Mastromarco), Parravano (Aran Vejus) e Hennemberg (Sias Rime), che con cambi regolari riuscivano a raggiungere anche 17” di vantaggio, con il danese Hennemberg a dismostrare di essere in possesso di una buona gamba. Al km 101,5 e dopo 28 di fuga, i tre venivano raggiunti da gruppo. Al suono della campana il plotone era compatto con la volata inevitabile che andava a premiare il corridore di Prato Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club) che precedeva nell’ordine Zecchin e Motta. Ottima l’organizzazione, applaudita da tutti i corridori presenti.

Ordine di arrivo: primo Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club) in 2h24’19” alla media di 43,654, secondo Michael Zecchin (Zalf Euromobil Desiree Fior), terzo Alessandro Motta (Biesse Carrera), quarto Andrea Chiarucci (Gragnano Sporting Club), quinto Manlio Moro (Zalf Euromobil Desiree Fior), sesto Calrlos Trejo Garcia (Monex Pro Cycling Team), settimo Lorenzo Montanari (Hopplà Petroli Firenze), ottavo Manuel Allori (Pol. Tripetetolo), nono Lorenzo Anniballi (Sias Rime) e decimo Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera).