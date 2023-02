CIVITANOVA - Oggi pomeriggio la data zero dell'evento ha riscosso un buon successo con tante mamme e papà coi bimbi mascherati al seguito

Tante Mercoledì Addams, Harry Potter con Hermione, Batman in varie versioni, Crudelia Demon, api colorate e perfino…la Regina Elisabetta.

In piazza a Civitanova è andata in scena la festa per il Martedì grasso, il Carnevale dell’inclusione, appuntamento voluto dall’assessorato ai servizi sociali in collaborazione con quello al turismo e agli eventi.

Una prima edizione dal momento che è la prima volta che si festeggia in piazza XX Settembre. Un evento che nella sua data zero ha riscosso un buon successo con tante mamme e papà coi bimbi al seguito che hanno voluto prolungare i festeggiamenti che mai come quest’anno sono stati lunghi e partecipatissimi dopo 2 anni di pandemia in cui anche le maschere sono andate in lockdown.

A partire dalle 15.30 dunque in tanti hanno raggiunto la piazza, semplicemente per giocare al ritmo della musica e per godere delle esibizioni previste in collaborazione con le associazioni: sul palco infatti sono arrivati i ragazzi dell’Anffas, i ballerini dello Spazio hip hop, la “Petena”, la figura storica cui Civitanova ha deciso di dedicare il Carnevale, e poi ancora la cooperativa il Faro e i musicisti del Palco. Sotto invece balli e “trenini” per divertirsi e “truccabimbi” per realizzare maschere ancora più verosimili.

(l. b.)

(foto di Federico De Marco)