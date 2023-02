MACERATA - L'appuntamento è per giovedì alle 21: sul palco la Form, diretta per l'occasione dal suo primo violino Alessandro Cervo, e Giuseppe Albanese al pianoforte

Nuovo appuntamento della stagione sinfonica della Form. Giovedì, alle 21, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e Giuseppe Albanese saranno al Teatro Lauro Rossi di Macerata per il concerto “Il mio Mozart”, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Giuseppe Albanese, pianista tra i più acclamati in ambito internazionale e interprete di grande sensibilità, offrirà al pubblico della Form una personale lettura di due splendidi concerti per pianoforte mozartiani, K. 456 e K. 467, preceduti dall’Ouverture da La clemenza di Tito, che racchiudono, come un “cuore di tenebra”, l’avveniristica fantasia per pianoforte in do minore K. 475. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana viene guidata, in questa occasione, dal suo primo violino Alessandro Cervo.

Come scrive il musicologo Cristiano Veroli nelle note di sala «Mozart vide condensarsi nella forma del concerto, basata sul confronto-scontro-dialogo musicale tra un singolo strumento (l’individuo) e l’orchestra (la comunità), la dinamica di fondo che governa la vita. In altri termini, la vita stessa divenne con lui “concertante”.

Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Biglietteria dei Teatri: tel. 0733230735. Vendita anche online su www.vivaticket.com.