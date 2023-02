CIVITANOVA - Il capogruppo del Pd interviene sulla questione campeggi e villaggio turistico: «Una commedia fra il sindaco Fabrizio Ciarapica e Forza Italia che serve solo a togliere l'attenzione dal progetto a nord di Fontespina, una proposta irricevibile dalla città»

«L’area dell’ex camping “Le Giare” è in abbandono da anni, in questi 6 anni Ciarapica non ha fatto alcun intervento manutentivo né sollecitato i proprietari ad adoperarsi in tal senso, dall’amministrazione solo un teatrino». Francesco Micucci, capogruppo del Pd interviene dopo il comunicato di Forza Italia che sollecita un intervento per quell’area per far rinascere una struttura turistica dopo che è in lavorazione una variante per l’area a nord di Fontespina, al confine con Porto Potenza per un villaggio turistico e area camper. Secondo Micucci la posizione dei forzisti fa sorridere e parla di “teatrino e presa in giro dei civitanovesi”: «quell’area ad oggi è preda del proliferare di piante e vegetazione selvaggia – dice Micucci – nonché di famiglie di cinghiali ed altri animali selvatici e anziché adoperarsi in tal senso, l’amministrazione comunale mette in piedi un teatrino, che manco nelle fantasie di Pirandello: il sindaco Ciarapica che è vice commissario regionale di Forza Italia sponsorizza l’idea di un villaggio-vacanze nella zona nord della città, il suo partito cittadino però fa sapere al sindaco che piuttosto che creare un villaggio in area protetta, meglio recuperare il camping Le Giare e a questo punto l’assessore Carassai, anch’egli molto vicino a Forza Italia, comunica ai suoi ex compagni di partito che il campeggio non lo si può acquistare e nemmeno si può fare la manutenzione.

Una commedia delle parti, francamente insopportabile di fronte all’immobilismo di questa amministrazione, un chiacchiericcio che serve solo a spostare la discussione dal focus del villaggio-vacanze: una proposta irricevibile dalla città per l’ultima zona “libera” della spiaggia civitanovese. Un po’ come avvenne per il varco sul Mare e per il porto, prosegue il tentativo di Ciarapica di provare a cementificare le aree simbolo della città, anziché valorizzarle per le peculiarità che esse hanno, da un punto di vista sociale e turistico. Una visione dello sviluppo della città molto limitata e retrograda, che non desta meraviglia se si pensa che i massimi esempi di recupero del degrado portati dal sindaco sono le realizzazioni di ennesimi centri commerciali nella città. Almeno la smettano di prendere in giro i civitanovesi».