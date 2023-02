CIVITANOVA - Il partito interviene a seguito del dibattito sulla proposta di un privato di realizzare un centro turistico sul mare nell'area Tre case: «la nostra proposta non è alternativa a quella presentata, bisogna dare risposte a queste nuove forme turistiche esplose dopo la pandemia»

Recuperare l’area Le Giare riportandola alla sua vocazione originaria per sviluppare il turismo a Fontespina. A proporlo è Forza Italia all’indomani del progetto presentato da un privato per la creazione di uno spazio camper con zona fitness e benessere nell’area Tre Case. La proposta dei forzisti – dicono – non è alternativa al progetto presentato, ma ha lo scopo di rilanciare una forma di turismo in forte crescita e invita a non dimenticare una zona attualmente in forte degrado. «Nell’ultima campagna elettorale avevamo inserito tra i punti programmatici, il recupero dell’area ex camping Le Giare, attualmente in stato di totale abbandono da molti anni. Sistemarla e renderla operativa di nuovo significherebbe un vero cambiamento per tutta l’area di Fontespina – dicono gli esponeti civitanovesi del partito».

La necessità è quella di implementare la ricettività anche con strutture alla portata dei giovani, o comunque di chi preferisce un altro tipo di turismo come, ad esempio, il campeggio o il camper. «Se Civitanova si vuole imporre sempre più come punto di riferimento del turismo marchigiano abbiamo bisogno di coprire anche questi due segmenti con un’offerta più ampia, dotarci di un’area campeggio come avviene in praticamente ogni località balneare. Oltretutto questo turismo copre una stagionalità più ampia rispetto al classico turismo balneare». A questo scopo l’area dell’ex campeggio Le Giare sarebbe l’ideale secondo i forzisti. «Il suo rilancio è un’operazione che dovrebbe essere sostenuta da tutti, a prescindere del colore politico. Sarebbe una follia opporsi soprattutto considerando la situazione in cui versa oggi. Attrezzarla significa rilanciare l’economia dell’area, creare occupazione con attività satellite che potranno ampliare l’offerta di servizi, significa aumentare la sicurezza dell’area, aumentare il valore degli immobili, portare un indotto per l’intera città, migliorare urbanisticamente un quartiere con grandi potenzialità. Non vogliamo proporre un piano alternativo a quello che si sta discutendo, sono due cose separate che possono viaggiare su binari paralleli però vogliamo portare questa possibilità agli occhi della cittadinanza perché crediamo veramente che sarebbe un’operazione che potrebbe portare solo benefici».