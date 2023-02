TRAGEDIA - Il figlio 12enne di Andrea Silvestrone è ricoverato al Salesi, il bollettino medico: oggi è stato sottoposto a un intervento chirurgico, domani una seconda operazione maxillo-facciale. La prognosi resta riservata

Oggi una prima operazione ortopedica, domani un secondo intervento maxillo facciale. Restano critiche ma stabili le condizioni di Diego, 12 anni, l’unico superstite della tragedia che si è consumata ieri lungo l’A14. A causa di un tremendo frontale contro un camion nella galleria Castello di Grottammare hanno perso la vita sua padre Andrea Silvestrone, 50 anni, atleta paralimpico, sua sorella più grande Nicole, 14 anni, e il suo fratellino più piccolo, Brando di otto.

«Il bambino – fa sapere Alessandro Simonini, direttore di Anestesia e Rianimazione del Salesi – è stato ricoverato in Rianimazione con diagnosi di “politrauma stradale”. E’ giunto cosciente ed ha raccontato gli eventi. Al momento non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli».

«Attualmente – prosegue il bollettino medico – il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è sottoposto a intervento chirurgico ortopedico. Nella mattinata di domani sarà sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale. Le condizioni cliniche al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. E’ sedato e in ventilazione meccanica e sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione delle possibili complicanze infettive, sono state eseguite emotrasfusioni. Le condizioni cliniche risultano critiche e la prognosi è riservata».