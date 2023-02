TRAGEDIA intorno alle ore 10,30 nella galleria Castello di Grottammare. A scontrarsi un'auto con a bordo una famiglia e un camion

E’ di tre morti ed un ferito grave il tragico bilancio dell’incidente che è avvenuto sull’autostrada A14, intorno alle ore 10,30 di oggi, nella galleria Castello, sulla carreggiata nord, in territorio di Grottammare, dove si viaggia su due direzioni opposte.

Si è trattato di un micidiale frontale tra un’automobile, con a bordo una famiglia di quattro persone, e un mezzo pesante.

Terribile, purtroppo, il bilancio: morte tre delle quattro persone che viaggiavano nell’auto. Una quarta persona è stata trasportata all’ospedale “Torrette” di Ancona con l’eliambulanza: è in gravissime condizioni.

A perdere la vita sono stati un adulto, che era alla guida, e due bambini. Giovanissimo anche il ferito che sta lottando tra la vita e la morte al Trauma Center regionale.

Non ce l’ha fatta nemmeno il cane che viaggiava con la famiglia. Illeso il conducente del camion. Immediati i soccorsi arrivati a bordo delle ambulanze della Potes del 118 di Ascoli, Offida e San Benedetto. Intervenuti anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di San Benedetto, la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio, gli operatori di “Autostrade per l’Italia” e i mezzi di soccorso stradale per la successiva messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del tratto di autostrada interessato.

Gli occupanti del veicolo erano rimasti incastrati tra le lamiere del mezzo che è andato distrutto dopo lo scontro. Per estrarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno poi affidato l’unico sopravvissuto alle cure dei sanitari.

Immediata pure la coda che si è creata tra San Benedetto e Pedaso. Nel frattempo, per agevolare i soccorsi, è stato chiuso in un primo momento il tratto tra Grottammare e Pedaso. Misura poi estesa fino a San Benedetto.

(Redazione CP)

(in aggiornamento)