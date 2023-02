TRAGEDIA - I dem Manzi e Curti hanno annunciato un'interrogazione parlamentare dopo la morte dell'atleta paralimpico Andrea Silvestrone e di suoi due figli nell'incidente di Grottammare, l'ennesimo in quel tratto di autostrada. Il cordoglio del Cip: «Un uomo davvero straordinario che ha saputo essere d’esempio per tantissime persone»

Sconcerto, incredulità e profondo dolore per la morte dell’atleta paralimpico Andrea Silvestrone, 50 anni, e di due dei suoi figli, Nicole di 14 anni appena compiuti e Brando di 8, rimasti vittima di un tragico incidente avvenuto stamattina nella galleria Castello di Grottammare dell’autostrada A 14.

La strage di oggi ha nuovamente acceso il dibattito sui disagi ed i pericoli che riserva il tratto autostradale piceno, martoriato dai cantieri e teatro di incidenti quasi quotidiani, tra cui due mortali nel giro di poche settimane. E finirà anche al centro di un’interrogazione parlamentare.

In lutto l’intero mondo paralimpico, di cui Silvestrone – che era anche avvocato – era fiero e coraggioso testimone come pluricampione di tennis in carrozzina.

Ecco le parole del presidente del Comitato Paralimpico delle Marche Luca Savoiardi: «Il Comitato Paralimpico delle Marche ha appreso con sgomento la tragica notizia della prematura scomparsa dell’atleta paralimpico Andrea Silvestrone, affetto da sclerosi multipla, abile tennista e encomiabile esempio per l’inclusione. A nome del Cip Marche – continua Savoiardi – mi sento di fare le più sentite condoglianze alla famiglia Silvestrone per la perdita di un grande atleta, un uomo davvero straordinario che ha saputo essere d’esempio per tantissime persone, e di due dei suoi tre figli, una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto apprendere. Tutto il Comitato Paralimpico marchigiano si stringe attorno alla moglie e al terzo figlio».

Quest’ultimo si chiama Diego ed è stato soccorso e trasportato in ospedale con eliambulanza a Torrette di Ancona con diversi traumi.

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha già detto che la situazione non è più accettabile e ha chiesto, con il suo collega dell’Abruzzo Marco Marsili, un incontro urgente con Autostrade.

Ma «il caso finirà in parlamento con un’interrogazione dei deputati Curti e Manzi», ha detto Michela Bellomaria, candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico. «Non è più ammissibile – ha aggiunto – l’indifferenza delle istituzioni circa la grave situazione del tratto sud dell’A14, troppe vite sono state lasciate su quell’asfalto e troppi pericoli vivono i viaggiatori che ogni giorno si mettono in strada. Conosco bene quel tratto di strada che frequento da oltre 30 anni, ma quanto sta avvenendo negli ultimi 2 anni non è più tollerabile, come non lo è incapacità delle Istituzioni regionali e nazionali di porre rimedio ad un tratto dove si vedono troppi cantieri e pochi lavori. A tal riguardo mi sono già raccordata con i parlamentari della Repubblica Augusto Curti e Irene Manzi che nelle prossime ore presenteranno un’interrogazione urgente al Governo».